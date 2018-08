Леди Гагу взяли в группу Джона Леннона

В двух концертах группы Йоко Оно Plastic Ono Band, которые состоятся в Лос-Анджелесе в начале октября, примут участие Леди Гага, Игги Поп и другие известные музыканты. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. Концерты пройдут в зале Orpheum Theatre 1 и 2 октября. Игги Поп выступит вместе с Йоко Оно только в первый из этих дней; гостями второго шоу станут Леди Гага и участники Sonic Youth Ким Гордон и Терстон Мур. Кроме того, оба дня на сцену вместе с Оно будут подниматься ее сын Шон Леннон, рэпер RZA, лидер Jane's Addiction Перри Фаррелл, актер и музыкант Винсент Галло и другие исполнители. Группа Plastic Ono Band была создана Йоко Оно и Джоном Ленноном в 1969 году, еще до того, как распались The Beatles. В разные годы участниками проекта также были Эрик Клэптон, Джордж Харрисон, Ринго Старр, Кит Мун и другие музыканты. После 1975 года Оно не использовала название Plastic Ono Band, однако в 2009 году вышел ее альбом "Between My Head and the Sky", на обложке которого словосочетание Plastic Ono Band присутствует.