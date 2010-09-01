Сын изменил привычки Свиридовой

Первого сентября сотни тысяч детей по всей России впервые идут в школы. Среди тех, кто ведет своих малышей на торжественные линейки, и многие российские звезды шоу-бизнеса. Младший сын Алены Свиридовой Гриша пошел в первый класс. Певица уверена, что теперь ее жизнь кардинально изменится. "Теперь подъём будет каждый день в 7 утра и такая волынка на 10 лет! Это ж сколько можно сделать, если так рано встать! Вы меня не узнаете! Точно альбом запишу месяца за два, - делится эмоциями артистка. - Так что, друзья, я очень этому рада и поздравляю всех жаворонков, настоящих и вынужденных с началом новой жизни". Продюсер Яна Рудковская в этому году лично отвела детей в школу. "Все происходящее вокруг: школьники с цветами, родители, учителя - показалось мне весьма трогательным, сразу вспомнила детство, - призналась она. - Жаль, что не удалось побыть с ними подольше из-за работы. Уезжаю в Китай, а потом в Японию". В первый класс отвел дочку Соню телеведущий Владимир Соловьев. Для нее он выбрал специализированную Ломоносовскую школу, в которой учится и его сын Даня. Первый раз в первый класс пошла дочка Олега Газманова Марианна. Дочь Юлии Меньшовой Таисия пошла в ту же школу, что и ее старший сын сын Андрей. В ряды столичных "звездных первоклашек" в этом учебном году также попали: дочь Елены Воробей Соня и сын "Маргоши" Марии Берсеневой Никита. Певец Дмитрий Маликов отвел свою дочь Стефанию уже в пятый класс. Вопреки слухам на линейке своих детей появилась и телеведущая Тина Канделаки. Поговаривали, что из-за занятости звездной мамы папа Андрей Кондрахин сам повел ребят в школу первого сентября. Мелания пошла в пятый класс, а Леонтий - в третий.