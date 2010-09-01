Джессика Симпсон выведет на подиум «нормальных» женщин

Джессика Симпсон (Jessica Simpson), вовсю готовящая свою новую коллекцию к показу в рамках Недели моды в Нью-Йорке в середине сентября, объявила на днях, что выпустит на подиум «нормальных» женщин. Под нормальными поп-певица и модельер понимает не профессиональных супермоделей, тела которых вызывают зависть и чувство стыда у большинства девушек, а обладательниц стандартных и нестандартных фигур со своими достоинствами и недостатками. Уже известно, что линию джинсовой одежды Jessica Simspon будут демонстрировать восемь ближайших подруг суперзвезды и ее сестра Эшли (Ashlee Simpson), а спортивные модели и аксессуары из весенне-летней коллекции будущего года покажут члены фан-клуба певицы. Вместо подиума, впрочем, Джессика также выбрала более камерную атмосферу закрытой вечеринки. В таком формате, по мнению дизайнера, одежду лучше оценят.