Том Джонс раскрыл секрет удачного 53-летнего брака

Легендарный британский певец Том Джонс (Tom Jones) раскрыл секрет счастливого брака. 70-летний артист, уже 53 года женатый на Линде Тренчард (Linda Trenchard), говорит, что сейчас его отношения с женой сильней, чем прежде. И утверждает, что никогда не изменял супруге. "Люди постоянно спрашивают меня, как это нам удалось – быть вместе столько лет. Особой тайны здесь нет. Мы были детьми, когда встретились, и очень полюбили друг друга. С тех пор наши чувства неизменны. А вообще, важно, что нам до сих пор интересно вместе". Джонс также благодарен жене за то, что она не дает ему забыть, кто он: "Я как был для нее Томми Вудворд (настоящая фамилия певца – прим. авт.), так и я остался. Когда я слишком заносился, Линда всегда ставила меня на место". Артист говорит, что воспитан в старых традициях и относится к женщинам заведомо уважительно. "Мне нравится иной раз скабрезно пошутить, но только в присутствии мужчин".