Кейт Уинслет окончательно забыла своего мужа

Новый друг Кейт Уинслет (Kate Winslet) – Луи Доулер (Louis Dowler) – поведал миру о своих чувствах. Говоря о Кейт, Доулер не смог сдержать волнения. "Я очень счастлив с ней, действительно и наконец-то", – сказал он. Пара встречается почти полгода, и несмотря на расстояние, их разделяющее (Кейт живет в Америке, Луи в Британии), видится постоянно. Первый, "конфетно-букетный" период, вроде закончился, но их роман продолжается, и значит, для актрисы это действительно нечто большее, чем легкая интрижка. Как говорят друзья Кейт, "все мы думали, что это ненадолго, но оказалось, все совсем по-другому, и они становятся с каждым днем ближе друг к другу. Луи делает Кейт по-настоящему счастливой, он искренне о ней заботится". Звезда "Титаника" и "Дороги перемен", Уинслет познакомилась с манекенщиком Доулером в ресторане – их представили друг другу общие друзья. Луи 34 года, он работал с такими брендами, как Burberry и Canali.