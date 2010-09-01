Певица Жаклин отпраздновала День рождения в прямом эфире!

В понедельник, 30 августа R&B-исполнительница Жаклин отпраздновала свой 23-ий день рождения. Несмотря на то, что поздравления посыпались на певицу еще в полночь, начать праздник Жаклин решила с раннего утра в прямом эфире телеканала M1. Жаклин с шести часов была занята приготовлениями и уже в половине девятого сияющая, в нарядном платье появилась в студии с шикарным тортом в руках! Первыми певицу поздравили ведущие программы Guten Morgen – Максим Бахматов и Танюшка. Парочка подарила Жаклин фирменные подушки программы с изображением себя любимых и забросала её комплиментами и тёплыми словами. В награду за поздравления ведущие получили по огромному куску праздничного торта, из красного, в фирменном стиле M1, крема и украшенного многочисленными фруктами и шоколадом. В разгар прямого эфира студийный телефон разрывался от звонков телезрителей и друзей Жаклин, спешивших поздравить певицу на всю страну! После прямого эфира на М1 Жаклин приняла поздравления от ди-джеев радиостанции NRG. Ребята не только эмоционально признались в любви R&B-исполнительнице, но и презентовали в радиоэфире новую версию ее хита «Сердце моё». Далее Жаклин продолжила праздновать день рождения с родными. - Я была по-настоящему счастлива, ведь в этот день за большим семейным столом собралась вся наша дружная семья! Это не только самые родные мне люди на земле, но и лучшие и самые надёжные друзья на свете! По такому случаю, младшая сестрёнка Джусси подарила певице сопилку ручной работы, которую заказала специально ко Дню рождения Жаклин. Жаклин, окончившая музыкальную школу по классу сопилки, тут же исполнила несколько мелодий для родных. Поздравила певицу даже её африканская бабушка из Бомбако: она связалась с внучкой по скайпу и, виртуально расцеловав, сообщила, что в подарок отправила ей национальное малийское платье из домотканой ткани. Посылка ожидается в Украине уже в ближайшие дни, а певица Жаклин уже задумала использовать народный костюм в своей новой фотосессии.