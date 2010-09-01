Российская рок-исполнительница Земфира не считает Россию демократической страной. Об этом певица сказала сегодня в Киеве, отвечая на вопрос Униан, считает ли она Россию демократической страной, о чем так любит говорить российский премьер-министр Владимир Путин. “Нет, я не считаю, что Россия – демократическая страна”, – сказала она. “Почему? Потому что у нас большое количество проблем, коррупция. Пока не сунешь деньги, тебя не припаркуют, не пустят в больницу… Ну как почему? Потому что многое из того, что должно определять демократическое общество, в этой стране (России) не происходит», – сказала Земфира. Певица также говорит, что не солидарна с российской оппозицией, поскольку ничего не знает о ее деятельности. “Вот вы спрашиваете о российской оппозиции, а я не знаю, что это такое, не совсем четко себе это представляю, по-видимому, потому, что они не могут о себе четко заявить. Я не знаю ни их лидера, ни их программы, ни их претензий. Возможно, это так потому, что ее деятельность у нас замалчивается. Поэтому я не могу быть солидарна с теми, кого я не знаю”, – сказала Земфира.