Кейт Хадсон не боится любви и второго замужества

Кейт Хадсон, которая сейчас встречается с вокалистом группы Muse Мэттом Беллами снова бы хотела выйти замуж. Несмотря на один неудавшийся брак, актриса не боится снова любить и даже снова оказаться замужней дамой. «Развод в прошлом не остановит меня от замужества. Будь что будет. Я думаю многие люди бояться любить, они бояться снова испытать поражение. Я верю в любовь. Я верю, что когда вы открыты для любви, это самая прекрасная вещь на свете». Актриса также призналась, что хотела бы сопровождать своего бойфренда Мэтта Беллами в туре, потому что любовь к жизни в дороге возникла у нее еще в браке с Крисом Робинсоном. «Когда я была с Крисом, музыка была моей жизнью – я провела семь лет в дороге. Хочу ли я этого снова? Я точно не буду отказываться от тура на автобусе, это прекрасно».