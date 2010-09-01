Надежда Бабкина записала нетипичную песню

Новый сингл Надежды Бабкиной «Я на белой рубашке золотом…» в ближайшее время появится в эфире центральных радиостанций. Музыка - Евгения Гора, слова - поэтессы Светланы Ковалевой. Новая лиричная композиция певицы как нельзя лучше отражает переход времен года от лета к осени. Сама Надежда Георгиевна считает ее «песней, нетипичной для Бабкиной»: «Она очень нежная, я пою ее не только в концертных залах, но и на стадионах, люди зажигают огонечки и раскачиваются в такт, и получается удивительная по красоте картина». Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня" проведут начало осени 2010 года в гастрольном туре с юбилейной программой "Песни России". Также в туре примут участие фолк-рок группа "После 11" и шоу-балет "Живая планета" .