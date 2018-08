Lady GaGa представила публике очередную новую композицию под названием «Living on the radio». Премьера прошла на концерте в Сент-Поле, штат Минессота. Певица исполнила песню, сидя за фортепиано в полутемном зале. «Living on the radio» представляет собой мелодичную балладу. Это уже второй, представленный публике, трек с будущего альбома Lady GaGa. Сообщается, что публикой новый сингл эпатажной поп-исполнительницы был принят очень тепло.