Дуэйн Джонсон сыграет в сиквеле «Путешествия к центру Земли»

Несколько месяцев назад сообщалось, что студия New Line начинает работу над продолжением фантастического приключения «Путешествие к центру Земли». Молодой актер Джош Хатчерсон подтвердил свое возвращение в предстоящую картину, в то время, как исполнитель другой главной роли, Брендан Фрейзер, выбыл из проекта, в связи с конфликтом в расписании съемок. Сегодня стало известно, что кинокомпания нашла нового исполнителя главной роли, им стал Дуэйн Джонсон («Зубная фея», «Царь скорпионов»). 38-летний актер сыграет бойфренда мамы Хатчерсона, которого юному герою приходится взять с собой в экспедицию на мифический остров, чтобы разыскать своего пропавшего дедушку. Сюжет новой картины будет основан на романе Жюля Верна «Таинственный остров». Премьера «Journey 2: The Mysterious Island» намечена на осень 2011 года.