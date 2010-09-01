Грудь лишила Семенович главной роли

Анна Семенович потеряла главную роль в фильме из-за слишком большой груди. Известной актрисе и певице готовили новый триумф в картине "Ржевский против Наполеона". По сюжету пышногрудая Семенович должна была переодеваться в мужчину, но за несколько дней до начала съемок сценаристы поняли, что замаскировать столь явные достоинства фигуры звезды будет крайне сложно. А уж сделать из нее мужчину попросту невозможно. По сему авторы ленты решились и признали идею с Семенович своим промахом. Сценарий из-за Семенович переписывать не стали. Создатели киноленты подумали и отдали ее роль Светлане Ходченковой, актрисе, которая играла в сериале "Благословите женщину" и картине "Любовь в большом городе". Стоит отметить, что фигуру Ходченковой тоже нельзя назвать мужеподобной. Однако, по всей видимости, ее грудь загримировать удалось, пишет ИА "Росбалт". Впрочем, Семенович все же появится в фильме, но только в эпизодической роли. "Ржевский против Наполеона" — это сатирическая комедия о вторжении Наполеона в Россию в 1812 году и о том, как на плечи поручика Ржевского, переодетого в женское платье, ложится нелегкая задача остановить бабника Наполеона, который ради победы над женщиной готов забыть военные победы. Ожидается, что в прокат фильм выйдет летом 2011 года. По предварительным оценкам бюджет картины составит пять миллионов долларов. Ходят слухи, что в съемках будет задействован Жан-Клод Ван Дамм.