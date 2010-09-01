Жа Жа Габор опять госпитализирована

Голливудская светская дива Жа Жа Габор находится в одной из больниц Лос-Анджелеса. Актрису вернули в больницу после того, как она снова впала в безпамятство после перенесённой операции на шейке бедра, сообщили представители Габор. Во вторник, Принц фон Анхальт нашел 93-летнюю супругу без сознания и срочно вызвал скорую помощь. Дочь Габор - Франческа Хилтон - уверила, что в настоящее время состояние матери "стабильное" , а представители актрисы подтвердили «отсутствие ситуации, угрожающей жизни». Принцесса Анхальтская, известная под сценическим псевдонимом Жа Жа Габор последние пять лет была частично парализована вследствии перенесённого ранее инсульта. Бывшей актрисе по меньшей мере 91 или 93 года (точных сведений о годе её рождения нет, но большинство документов указывает в качестве года рождения 1917 или 1919 г.). Огромным состоянием Габор обязана своим многочисленным бракам. Актриса была замужем девять раз, среди ее мужей - владелец сети отелей Конрад Хилтон и актер Джордж Сандерс. Ее называли "самой дорогой куртизанкой со времен мадам де Помпадур". Замуж за принца Фредерика фон Анхальта она вышла в 1986 году, когда ей было семьдесят лет.