Warner Bros. экранизирует комикс о повелителе снов

Компания Warner Bros. создаст сериал на основе серии комиксов "Песочный человек" (Sandman) автора "Коралины в стране кошмаров", "Звездной пыли" и "Американских богов" Нила Геймана, сообщает HeatVision. "Песочный человек" - один из трех комиксов за всю историю, попадавших в список бестселлеров журнала The New York Times Book Review (два других - это "Хранители" и "Возвращение темного рыцаря"). Сюжет комикса строится вокруг Сна (Dream) - персонификации человеческих снов. По словам самого автора, кратко сюжет комикса можно описать как "повелитель сна понимает, что должен измениться или умереть, и делает свой выбор". В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки. По данным HeatVision, экранизацией комикса вероятно займется Эрик Крипке, создавший сериал "Сверхъестественное" (Supernatural). Крипке заявил, что очень хотел бы поработать над графической новеллой Геймана и отметил, что у него есть пятилетний опыт работы с шоу (речь идет о пяти сезонах Supernatural), в котором постоянно встречаются сверхъестественные существа. Это далеко не первая попытка перенести "Песочного человека" на экран. Так, в 90-х была предпринята попытка снять по новелле фильм, которая, однако, провалилась. Позже сериал по комиксу планировал сделать канал HBO.