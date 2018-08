Radiohead выпустили бесплатный DVD совместно с поклонниками

Британская группа Radiohead выпустила концертный DVD, основанный на материалах отснятых поклонниками коллектива 23 августа 2009 года на концерте в Праге. Об этом пишет The Guardian. Первоначально диск должен был быть издан неофициальным образом. Инициативная группа поклонников Radiohead собрала видеозаписи с пражского концерта, сделанные разными людьми, и наложила на них любительскую аудиозапись "с воздуха". Когда первые фрагменты видео, смонтированного из материала, который был снят более чем на 50 любительских камер, появились на YouTube, оценить работу фанатов смогли и музыканты Radiohead. Группе так понравился результат, что они предоставили авторам фильма профессионально обработанную запись концерта, сделанную с пульта звукорежиссера. Итоговый вариант концертного DVD доступен для бесплатного скачивания на специальном сайте. "Строго не для продажи. Сделано фэнами для фэнов. Пожалуйста, распространяйте и наслаждайтесь", - гласит надпись на его главной странице. Скачать концерт можно в различных форматах, в том числе DVD (PAL и NTSC), AVI, HD Quicktime и других. Ставшая популярной в 1992 году после выхода сингла "Creep" группа Radiohead за время своего существования выпустила только один полноценный концертный DVD. Диск "Live at the Astoria" был выпущен в 2001 году, а концерт, запечатленный на нем, датируется 1995-м. Кроме того, после выхода альбома "In Rainbows" в 2008 году группа записала на видео живое исполнение новых песен в студии - эта запись была выложена для платного скачивания на iTunes под названием "In Rainbows – From the Basement".