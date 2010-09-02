«Мумий Тролль» отправляется в Тур «Редкие Земли»

Весной 2010 группа Мумий Тролль выпустила альбом «Редкие Земли». Пластинка представляет собой географическо-временные странствия по разным периодам творчества группы. Калейдоскоп различных историй и событий, которые вдохновляли Илью Лагутенко последние десять лет. И немудрено, что после релиза альбома группа решила отправиться в Большой Тур, в котором запланировано почти 100 концертов по непростым и подчас действительно редким маршрутам. Первая, Военно-Морская часть тура состоялась в июле. Американская часть пришлась на август и сентябрь — в настоящее время Мумий Тролль находится в Северной Америке, где музыканты дадут около 25 концертов в городах США и Канады. На очереди Российские просторы. В Российскую осеннюю географию тура войдут Южный, Центральный, Уральский и Северный регионы, а также Украина и Беларусь. В декабре Мумий Тролль выступит в столицах: 4 декабря в СК Ледовый Дворец в Санкт-Петербурге, а 9 декабря в СК Олимпийский в Москве. Редкие Земли станет самым масштабным путешествием Мумий Тролль за всю историю группы. Туровый круг замкнется в марте 2011 на Камчатке и в Магадане. Эти города имеют символическое значение: именно Камчатка стала иллюстрацией к альбому Редкие Земли, а в Магадане в свое время жили родители Ильи Лагутенко и писатель Василий Аксенов, автор романа «Редкие Земли». По окончанию тура музыканты планируют не менее масштабный творческий отпуск, чтобы не только завершить работу над собственными сольными проектами, но и начать работу над новым альбомом.