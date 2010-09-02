«Игла Remix» с Цоем в главной роли выйдет 16 сентября

Фильм "Игла Remix", обновленная версия классической ленты Рашида Нугманова "Игла" с Виктором Цоем в главной роли, выйдет на российские экраны 16 сентября 2010 года. Об этом сообщили "Ленте.ру" создатели картины. Над новой версией фильма работала та же творческая группа, что и над оригинальной "Иглой": режиссер Рашид Нугманов, оператор Мурат Нугманов, сценаристы Бахыт Килибаев и Александр Баранов и другие. Сыгравшие ключевые роли в оригинальном фильме Петр Мамонов и Александр Баширов снялись в ряде дополнительных эпизодов, отснятых специально для "Иглы Remix". Авторы подчеркивают, что во всех кадрах фильма, где появляется главный герой - Моро, присутствует живой Виктор Цой, "собранный по частицам из кинопленки, графики и видеокадров путем ювелирного монтажа". Для сцен с участием Моро не использовались дублеры. Кроме того, в фильме есть графическая часть, выполненная в стилистике комиксов и газетного коллажа. Обещается, что из новой версии "Иглы" зрители узнают неизвестные ранее подробности из биографии главных героев: мошенника Спартака (Баширов), наркодилера Артура (Мамонов) и самого Моро, который оказывается подпольным музыкантом и участником боев без правил. По словам авторов, эти подробности остались за кадром в оригинальной "Игле". Над саундтреком к "Игле Remix" работали музыканты группы "Кино", а также продюсер Игорь Вдовин и группа "Messerchups" во главе с Олегом Гитаркиным. Также специально для фильма группа "Ю-Питер", в которой играет гитарист "Кино" Георгий Каспарян, записала песню на основе неизданного стихотворения Виктора Цоя "Дети минут". Музыку для "Детей минут" вместе с Каспаряном сочинял фронтмен "Ю-Питера" Вячеслав Бутусов, исполнивший в песне вокальную партию.