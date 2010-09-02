Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала об угрозах из администрации президента

Телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева, известная по юмористическому проекту ОСП-Студия, написала в своем "Живом Журнале", что накануне акции "несогласных" 31 августа ей позвонил сотрудник администрации президента и рекомендовал не идти на Триумфальную площадь. Как утверждает Лазарева, позвонивший ей сотрудник президентской администрации - ее "старый знакомый". По словам Лазаревой, звонивший "настоятельно рекомендовал" ей воздержаться от участия в митинге "несогласных". В противном случае, обещал собеседник Лазаревой, ее ждет разлука с детьми и семьей. Сама телеведущая подчеркивает, что не собиралась идти на акцию оппозиции в поддержку 31-й статьи Конституции. Но, как пишет она, "рекомендация была настолько настоятельная, что я даже задумалась - а не сходить ли". Сходила ли в конечном итоге Лазарева на акцию "несогласных" в центре Москвы, неизвестно. Как предполагает Лазарева, цель звонившего заключалась в том, чтобы ее напугать. Телеведущая призналась, что ей "очень страшно получить дубиной по голове". При этом она отметила, что такая участь может постигнуть ее где угодно. Защитить от удара дубиной по голове, по мнению Лазаревой, может лишь одна вещь - каска. "Может быть, мне ходить все время в каске, а?", - вопрошает телеведущая. Она также предложила всем остальным воспользоваться ее идеей и надеть на головы каски, чтобы обезопасить себя и "жизнь любопытную продолжать проживать". Отметим, что незадолго до акции "несогласных" на Триумфальной площади Татьяна Лазарева дала интервью радиостанции "Эхо Москвы", в котором многие усмотрели критику российской власти и поддержку оппозиционных сил. Что касается митинга 31 августа, то он, как и все предыдущие, не был санкционирован властями и завершился разгоном и задержаниями. В числе задержанных, как сообщалось, оказались лидеры оппозиционных движений Борис Немцов, Эдуард Лимонов и Сергей Удальцов. Всего по итогам московской акции в милицию попали 103 человека.