Боб Хоскинс снимется в британском фильме о нашествии пришельцев

Боб Хоскинс снимется в британском научно-фантастическом фильме "Трансмиссия", рассказывающем о вторжении на Землю инопланетных захватчиков, сообщается на сайте ContactMusic. Предполагается, что картина станет чем-то средним между лентами "Черная дыра" и "28 дней спустя". Хоскинс ранее снимался в таких фильмах, как "Бразилия", "Клуб 'Коттон'" и "Капитан Крюк". Кроме того, он сыграл эпизодическую роль в "Стене" Pink Floyd. Еще одной очень известной работой актера является роль детектива Эдди Вэлианта в фильме "Кто подставил кролика Роджера". В "Трансмиссии" также снимутся Джейсон Флеминг ("Битва титанов", "Загадочная история Бенджамина Баттона") и Талула Райли ("Начало", "Рок волна", сериал "Доктор Кто"). Кроме того, ведутся переговоры с Уиллемом Дефо ("Антихрист", серия кинофильмов "Человек-паук"). Предполагается, что режиссером "Трансмиссии" станет Роджер Кристиан. Ранее он работал над серией "Звездные войны" в качестве специалиста по декорациям. В 1978 году он даже получил "Оскар" в соответствующей номинации за первый (четвертый) эпизод саги Джорджа Лукаса. Кроме того, Кристиан работал над несколькими фильмами в качестве режиссера - в том числе над лентой "Поле битвы: Земля" 2000 года.