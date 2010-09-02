Суд США отклонил иск актера Николаса Кейджа к его экс-управляющему

Американский суд отклонил иск на 20 миллионов долларов, поданный известным актером Николасом Кейджем к его бывшему управляющему Сэмюэлю Левину, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на материалы суда. В октябре прошлого года Кейдж подал в суд иск к Левину с требованием выплаты 20 миллионов долларов за то, что советы его управляющего по ведению дел якобы привели к потере значительной части состояния "звезды". Как отмечает агентство, Левин, в свою очередь, подал встречный иск к актеру, сославшись на то, что Кейдж сам виноват в своем катастрофическом финансовом положении, поскольку не оплачивал вовремя счета и не прислушивался к советам своего управляющего. Согласно материалам суда, иск Левина также был отклонен. Суд принял оба решения в минувший понедельник. Связаться с адвокатами сторон не удалось. Другие подробности дела не уточняются. Ранее интернет-версия газеты USA Today отмечала, что в последнее время Кейдж был вынужден продавать свои активы для того, чтобы поправить финансовое положение, пошатнувшееся во время рецессии. Николас Кейдж - сын Августа Копполы, брата культового американского режиссера Френсиса Форда Копполы. Отец актера скончался в конце октября 2009 года на 76-м году жизни. Август Коппола работал преподавателем литературы в университете Сан-Франциско. Кейдж снялся в большом количестве знаменитых фильмов, среди них: "Бойцовая рыбка" 1983 года, "Дикие сердцем", вышедший в 1990 году, "Скала" 1996 года, "Угнать за 60 секунд" 2000 года, "Опасный Бангкок" 2008 года и многие другие.