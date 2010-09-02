Фильм о Ларисе Долиной покажет Первый канал

Документальный фильм «Лариса Долина. Мне надоело быть железной» покажет 11 сентября Первый канал. Как сообщают авторы, для биографической картины ее героиня предоставила кадры из семейного видеоархива и дала достаточно откровенное интервью. Она рассказала, как родители сопротивлялись ее желанию стать певицей, а сама Лариса по ночам слушала западные джазовые станции. Артистка поделилась воспоминаниями, как в 80-х перед программой ансамбля Анатолия Кролла «Антология джазового вокала» читала со сцены душещипательные тексты о том, что джаз – это музыка угнетенных негров. Эта история была использована в фильме «Мы из джаза», где Долина сыграла американскую певицу и где ее впервые увидел будущий муж Илья Спицин. О своих отношениях супруги также расскажут в кадре. Кроме них двоих, в фильме снялись Максим Дунаевский, Эл Джерро, Дмитрий Харатьян, Константин Цзю и др., сообщает Intermedia