Валерий Меладзе снял в своем клипе Лизу Боярскую

Сила мужского обаяния Валерия Меладзе, похоже, не знает границ. Год назад вся страна, затаив дыхание, наблюдала за драматической историей, развернувшейся в семье знаменитого артиста. Уход Валерия из семьи к соблазнительной красотке Альбине Джанабаевой не обсуждал лишь ленивый. И только страсти улеглись, как Меладзе подкинул благодарной публике новый повод для разговоров. В его объятиях была замечена очаровательная Лиза Боярская, которая лишь месяц назад стала законной супругой актера Максима Матвеева. И хотя нежные прикосновения входили в сценарий нового клипа Валерия Меладзе на песню «Небеса», для съемок в котором Лиза прилетела в Киев сразу после свадебных торжеств, для съемочной команды было очевидно: между артистами больше, чем просто партнерские отношения. - Валерий и Лиза явно получали удовольствие от общения друг с другом, - рассказали Life Showbiz члены съемочной группы. - Видео переполнено чувственностью и эмоциями. В этом заслуга не только режиссера и игры артистов, но и искры, которая очевидно между ними пробежала. - Лиза красивая и обворожительная девушка, с ней очень легко и приятно общаться и работать, - поделился своими впечатлениями о работе с Боярской Валерий. Рядом с таким мужчиной, как Валерий, любая, даже самая скромная домохозяйка готова почувствовать себя самой желанной женщиной на свете. Вот и Елизавета заметно преобразилась. Она, не задумываясь, сменила образ скромной тургеневской девушки, в котором привыкли ее видеть поклонники, на полное кричащей сексуальности амплуа. - Мы сомневались, согласится ли Лиза надеть предложенный ей нашими стилистами наряд, - улыбаются создатели клипа. - Но одного восхищенного взгляда Валерия было достаточно, чтобы Боярская почувствовала себя свободно и раскованно перед камерами даже в самом коротком мини.