Медведев наградил орденом Валентина Гафта

Актер Валентин Гафт удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Кремля. Народный артист России был награжден в день своего 75-летия. Медведев направил Гафту поздравительную телеграмму. В ней, в частности, говорится: "Вас - блестящего артиста и разносторонне одаренного человека - искренне любят миллионы людей в стране... Крепкого Вам здоровья, творческого вдохновения и всего наилучшего". Гафт - ведущий актер театра "Современник". До "Современника" он работал в Театре имени Моссовета, Театре на Малой Бронной, Ленкоме, Театре сатиры и других. В театр к Олегу Ефремову Гафт пришел в 1969 году. Среди самых известных киноработ актера - фильмы Эльдара Рязанова "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово…", "Забытая мелодия для флейты". Валентин Гафт известен также как поэт, автор нескольких книг стихов и сочинитель эпиграмм. Он также автор пьесы, на которой основан спектакль "Сон Гафта, пересказанный Виктюком". В этой постановке одну из ролей Гафт сыграл сам.