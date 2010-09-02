Популярность Гафта стала наградой за его талант, считает Путин

Премьер-министр РФ Владимир Путин поздравил актера театра и кино, народного артиста России Валентина Гафта с 75-летием, сообщила в четверг пресс-служба правительства. "У Вас - счастливая, насыщенная яркими, интересными работами и незабываемыми творческими удачами судьба. Вы достигли успеха, завоевали искреннюю любовь зрителей, а главное - остаетесь востребованным в своей профессии. Такое высокое признание - заслуженная награда за Ваш щедрый талант, верность избранному пути", - говорится в поздравительной телеграмме главы правительства.