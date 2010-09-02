Кинофестиваль в Венеции решил сэкономить на звездах и коктейлях

2 сентября 2010, 11:39

Церемония открытия Венецианского международного кинофестиваля прошла во Дворце кино (Palazzo del Cinema) на острове Лидо. Церемония открытия началась в 19.00 по местному времени (21.00 мск) в среду, 1 сентября. В этом году она была обставлена сравнительно скромно: не приехали ни Анджелина Джоли, ни Брэд Питт, ни даже Джордж Клуни со своей итальянской возлюбленной Элизабеттой Каналис (Elisabetta Canalis). Из числа звезд первой величины по красному ковру прошли только Натали Портман и Уайнона Райдер - героини фильма Даррена Аронофски "Черный лебедь" (Black Swan), с которого, спустя полтора часа после начала церемонии открытия, начался фестиваль. В конкурсном показе Венецианского кинофестиваля этого года будут участвовать 24 картины. "По своему составу это один из самых необыкновенных, первоклассных и эклектичных фестивалей", - заявил председатель жюри, режиссер Квентин Тарантино. "Он (кинофестиваль) охватывает всю карту мира и это действительно завораживает", - отметил он. В связи с незначительными сокращениями бюджета - на 67-й фестиваль выделили из бюджета на 700 тысяч евро меньше, чем на 66-й в прошлом году - решено было сэкономить на приеме с коктейлями: он, разумеется, состоится, но не в специально построенном павильоне на пляже, как в прошлые годы, а в одном из залов отеля Excelsior, где живут приезжие звезды. Тем не менее, недостатка в светских событиях не ощущается. Накануне итальянский Vogue устроил в честь председателя жюри Квентина Тарантино вечеринку в ренессансном палаццо Пападополи (Palazzo Papadopoli) на Большом канале, вечером в пятницу светская публика соберется на прием Vanity Fair в честь Джулиана Шнабеля и главной звезды его фильма "Мирал" (Miral) Фрейды Пинто, прославившейся после "Миллионера из трущоб", в субботу намечается коктейль в честь Софии Копполы и ее сентиментальной комедии "Где-то" (Somewhere), а под "завязку", 10 сентября, будут чествовать знаменитого кинохудожника Данте Ферретти (Dante Ferretti), работавшего с Феллини, Пазолини, Бертоном, Мингеллой, Брайаном де Пальмой, Нилом Джорданом. На сей раз он стал главным героем документального фильма Джанфранко Джаньи (Gianfranco Giagni) "Художник-постановщик" (Dante Ferretti: Scenografo Italiano). В кинособытиях недостатка тоже не будет: осенняя венецианская программа получилась гораздо более насыщенной, чем весенняя каннская. В планах фестиваля - новые фильмы Тома Тыквера, Винсента Галло, Франсуа Озона, Абделя Кешиша, Такаши Миике, Роберта Родригеса, Бена Аффлека. Вдобавок, директор фестиваля Марко Мюллер пообещал вставить в программу на 6-е сентября некий фильм-сюрприз. В конкурсе, итоги которого будут подведены 11 сентября, участвует и российская картина - "Овсянки" Алексея Федорченко. Венецианский международный кинофестиваль (Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica), который считается составной частью венецианской Биеннале, - старейший в Европе: он проводится на острове Лидо с 1932 года. Самые первые киносеансы устраивались на террасе отеля Excelsior, где теперь селятся приезжающие на премьеры звезды, а к 1937 году был построен Дворец кино (Palazzo del Cinema), где и сейчас вручают "Золотых львов". Правда, в старых зданиях фестивалю уже давно тесно, а залы явно нуждаются в реконструкции. К 2012 году обещают возвести новый Дворец, так что в последние годы фестивальная территория превратилась в стройплощадку. С 2004 года фестиваль возглавляет Марко Мюллер (Marco Mueller), специалист по китайской культуре, друг Александра Сокурова и обладатель российского ордена Дружбы.

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