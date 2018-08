Дебют дочери Мадонны на широком экране состоится в мамочкином проекте W.E. Вслед за дизайнерским опытом Мадонны дала своей 13-летней дочери Лурдес Леон роль в готовящемся проект W.E. Значимость роли пока остается неизвестной, понятно только, что играть Лурдес будет школьницу. Съемки W.E. проходят в Лондоне, и Мадонна с дочкой регулярно веселят команду всякими выходками.