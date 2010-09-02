Брэд Питт и Джонни Депп подумают насчет «Немезиды»

В последнем интервью для BBC автор многочисленных комиксов, Марк Миллар, сообщил о том, хочет видеть в своем новом проекте Джонни Деппа и Брэда Питта. По данным oKino.ua, речь идет об экранизации комикса «Немезида», соавторами которого являются Марк Миллар и Стив МакНивен. Интерес к проекту давно проявляет режиссер Тони Скотт – ожидается, что постановщик «Врага государства» и «Гнева» займется «Немезидой». В своем интервью Миллар заявил, что бюджет готовящейся киноверсии графической новеллы составляет 150 миллионов долларов. Кстати, Тони Скотт уже сделал предложение Джонни Деппу и Брэду Питту относительно участия в проекте. Однако решения актеров пока неизвестны. Комикс Миллара рассказывает о миллиардере Мэтте Андерсоне, который на протяжении многих лет мстит за своих убитых родителей. Главный герой держит путь в Вашингтон, где охотится за полицейским Блэйком Морроу. От руки этого копа погибли его родители при задержании. В скором времени должны стать известны предполагаемые сроки выхода картины.