Натали Портман привезла Черного Лебедя в Венецию

Вчера на Венецианском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Даррена Аронофски. Натали Портман, Венсан Кассель и режиссер Даррен Аронофски вышли на красную дорожку Венецианского кинофестиваля – со своим новым фильмом Черный Лебедь. Черный Лебедь — мистический триллера про балерин, повествующий о том, как далеко может зайти конкуренция в этом изящном мире. Кроме Натали Портман и Венсана Касселя , главные роли в фильме получили Мила Кунис и Вайнона Райдер. «Уже за шесть месяц до начала съемок я погрузилась в очень интенсивные тренировки, по пять часов в день занимаясь балетом, бегом и плаваньем, - поделилась на премьере Натали. - Еще раньше пришлось заниматься хореографией. Это было очень тяжело».