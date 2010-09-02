Михаил Галустян впервые стал отцом

Жена юмориста Виктория подарила Михаилу дочку. Один из самых популярных юмористов страны Михаил Галустян впервые стал папой. На днях супруга 30-летнего артиста Виктория подарила мужу прекрасную девочку. Это уже третий брак Галустяна, но отцом ему посчастливилось стать лишь в первый раз. Михаил и Виктория расписались три года назад в Сочи, и с самого момента заключения брака ходили упорные слухи о беременности девушки. Но Галустян отказывался их комментировать, говоря, что все случится в самый подходящий момент. Было очевидно, что Миша станет отличным отцом, ведь от него невозможно было отвести глаз, когда он общался с малютками своей партнерши по шоу «Ледниковый период-4» Елены Бережной. Видимо, теперь момент настал, и Михаил присоединился к числу счастливых отцов-«комедиантов» Мартиросяну, Родригезу, Галыгину и Светлакову. В то время, когда Виктория давала рождение их общей дочери, Михаил находился на съемочной площадке фильма «Ржевский против Наполеона» в Киеве. - Конечно, мы его уже поздравили, - рассказал Life News коллега Галустяна по новом фильму Владимир Зеленский. - Я поздравлял его от всей души, потому что сам когда-то чувствовал состояние при рождении дочери. Он приехал и сказал, представляешь, у меня ребенок родился Он герой! Слава богу девочка здоровенькая. Сегодня лучший подарок для Миши сейчас - это освободить его от съемок.