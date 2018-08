Обьявлена дата выхода сборника «Greatest Hits » Bon Jovi

Диск Bon Jovi “Greatest Hits” выйдет на лейбле Island Records 9 ноября. В эту пластинку войдут 16 треков, включая такие хиты, как “Livin’ On A Prayer,” “Always,” “It’s My Life,” “Wanted Dead or Alive,” и “Who Says You Can’t Go Home.” Помимо старых песен, на диске будут представлены две новые песни. Одна из них, “What Do You Got,” уже появилась в эфирах мировых радиостанций. Также “Greatest Hits” выйдут в специальном двухдисковом издании, которое будет включать в себя 30 песен, четыре из которых будут новыми и ранее не издававшимися.