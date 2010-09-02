Jamiroquai выпустит свой новый альбом на Universal Records

Музыкант Jamiroquai объявил о выпуске своего седьмого студийного альбома на Universal Music Group. Это будет первый альбом Jamiroquai с 2006 года. Общий тираж ранее проданных дисков составил 25 миллионов, и каждый из релизов музыканта получал платиновый или мультиплатиновый статус в Британии, на родине артиста. Все шесть ранее вышедших альбомов побывали в первой тройке UK Albums Chart . Новый диск будет называться ‘Rock Dust Light Star’ и выйдет 1 ноября. Первый сингл, “White Knuckle Ride” , появится в ротации мировых радиостанций с 23 августа.