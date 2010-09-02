Тейлор Свифт покоряет мировые чарты

Новый сингл американской певицы Тэйлор Свифт дебютировал на первом месте в Billboard Hot Digital Songs Chart и на третьем месте в Billboard Hot 100 Chart всего через четыре дня после выхода. “Mine” – первый сингл с нового альбома “Speak Now”, который выйдет 25 октября на лейбле Big Machine Records. Такой феноменальный дебют стал настоящим успехом для певицы – она стала второй исполнительницей, чей сингл сразу же вошел в первую пятерку Billboard Hot 100 Chart за один календарный год. Ранее такого же невероятного результата добилась Мэрайя Кэри. Предыдущим синглом Свифт был “Today Was A Fairytale”, вошедший в чарт сразу на второе место. Также клип Тэйлор Свифт на песню “Fifteen” номинирован на премию MTV Video Music Awards в номинации “Best Female Video”.