Финалисты шоу «American Idol» будут работать с Universal Music Group

Компания 19 Entertainment и Саймон Фуллер, создатель телешоу American Idol, заключили долгосрочное соглашение о совместной работе с финалистами телепрограммы. В рамках этого соглашения лейбл Interscope, Geffen и A&M будут заниматься маркетинговым развитием, дистрибуцией и продвижением финалистов American Idol. Сейчас 19 Entertainment готовится к запуску десятого сезона всемирно известной телепрограммы, который стартует в январе 2011 года. American Idol – одно из самых популярных мировых телешоу, его аудитория измеряется десятками миллионов зрителей, а финалисты неоднократно получали такие престижные призы, как Grammy, American Music Awards и Billboard Music Awards. Среди финалистов программы – всемирно известные звезды Келли Кларксон, Адам Ламберт, Кэрри Андервуд и многие другие.