The Pogues объявили о «прощальном туре»

Буквально на прошлой неделе ирландская фолк-панк группа The Pogues выступала в Москве. Очевидцы в один голос уверяют, что не видели еще более «пьяного» концерта. И вполне возможно, что больше группа в Россию не приедет. На этой неделе на официальном сайте группы был анонсирован «прощальный рождественский тур». Пока известно, что «прощальный тур» будет включать порядка семи концертов. Сейчас заявлены выступления в Ньюкасле, Глазго, Шеффилде, Манчестере, Бирмингеме и Лондоне. Возможно, что и в родной для музыкантов Ирландии пройдут несколько шоу. Справедливости ради стоит отметить, что официального объявления о том, что группа прекращает свою деятельность, на официальном сайте нет. О том, что же означает этот «прощальный тур» остается только гадать.