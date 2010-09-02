Четвертая «Невыполнимая миссия» потеряла цифру в названии

Да, теперь решено безвозвратно: несущаяся по ухабам предпродакшена новая "Миссия невыполнима" будет не просто четвертым номерным фильмом серии, но полноценной перезагрузкой со всеми вытекающими последствиями. Вместо цифры в названии появится какой-нибудь подзаголовок (мы надеемся, хотя бы без слова "сага"), а команду главных героев разбавит Пола Паттон. Именно ей досталась главная женская роль по итогам соревнования с Лорен Герман. И впрямь, не все же зрителю на мужиков пялиться... Полу, напомним, вы могли видеть в "Дежа Вю" у Тони Скотта — именно за ее жизнь боролся герой Дэнзела Вашингтона, а особо наблюдательные могли полюбоваться на нее еще и в прошлогоднем "Сокровище". Бюджет ребута тем временем достиг внушительных 140 миллионов, съемки должны стартовать в конце осени, а премьера намечена на 16 декабря следующего года.