Лариса Долина задумалась о старости

10 сентября Ларисе Долиной исполняется 55 лет. В преддверии юбилея певица рассказала журналу OK! об отношении к возрасту и перспективе рано или поздно покинуть сцену. Артистка не боится возраста и говорит, что не ощущает себя на 55. "Ну может лет на 30. Но никак не на 55. Но я не боюсь становиться старше и не хочу быть моложе. Я давно, лет 15 назад, взяла себе правило ценить каждое мгновение жизни, потому что времени мало, а успеть нужно все – до того, как я перестану выходить на сцену", - признается она. Долина понимает, что рано или поздно настанет тот момент, когда со сценой и выступлениями придется попрощаться. "В определенном возрасте женщина уже не может петь так хорошо, как в молодости, - голос тоже стареет. И конечно, внешность имеет значение. Когда женщина перестает хорошо выглядеть, она не может позволить себе выходить на сцену", - говорит звезда. Когда это случится в ее жизни, она планирует укрыться от посторонних глаз и внимания прессы. "Я поступлю, наверное, также как, как Марлен Дитрих, которую никто не видел в старости, - размышляет Долина. - Уйду в "изгнание". Однако пока певица чувствует в себе силы и желание двигаться дальше. Ради того чтобы выходить к своему зрителю на сцену, она следит за собой, не ест после пяти часов вечера, серьезно занимается пилатесом. "Не курю, не пью спиртное, позволяя себе разве что шампанское. Поэтому мне и нельзя дать мои годы, - раскрывает секрет Лариса Александровна. - Все зависит от того, насколько женщина хочет хорошо выглядеть. Я буду оставаться молодой, чтобы иметь возможность выходить на сцену как можно дольше".