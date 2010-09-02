Земфира заговорила о детях

Певица Земфира, которая последнее время практически свела к нулю свое общение с прессой, нарушила молчание в преддверии гастрольного тура. В том числе она обмолвилась на такую "закрытую" тему, как дети и семья. На первом месте в списке приоритетов звезды несмотря на уходящую молодость и большие успехи в карьере по-прежнему стоит музыка. А вот планов на семью Земфира не строит. "Все-таки на первом месте, как это ни прискорбно, музыка, на втором - секс, на третьем – деньги. Хочу ли я детей? Нет, сейчас нет такого желания. И, как понимаете, не возникало до такой степени, чтобы ими обзаводиться", - призналась она. Личная жизнь Земфиры неоднократно оказывалась в центре внимания таблойдов. Поговаривают о нетрадиционной ориентации звезды. Масла в огонь подливает многолетняя дружба Рамазановой с Ренатой Литвиновой. Год назад они появились слухи, что подруги съездили вместе в Стокгольм, где, предположительно, связали себя узами брака. Случилось это после того, как Рената с восхищением рассказывала, что шведы недавно приняли закон, разрешающий однополые браки. "Мы все подумали, что Литвинова с Земфирой ездили туда регистрировать свои отношения", - сказала коллега Литвиновой. Из поездки они вернулись с одинаковыми кольцами. Поэтому вопрос об однополых браках не мог не возникнуть во время общения 34-летней звезды с журналистами. "Я считаю, никогда в этих широтах не будет принят этот закон. Мне кажется, это сложилось исторически. Думаю, не стоит и настаивать", - цитирует слова певицы "Комсомольская правда".