Первый Национальный запустил сайт «Eurovoice»

Первый Национальный запустил сайт популярного конкурса "Eurovoice", ведущей которого будет всемирноизвестная топ-модель Памела Андерсон! На сайте Eurovoice Вы сможете найти подробную информацию о Конкурсе и его участниках, а также узнать много интересного и нового, и быть в курсе последних новостей Конкурсаю. Напомним, что Европейский музыкальный конкурс EuroVoice - ежегодный интерактивный телевизионный проект. Это первый конкурс в Европе, где победителя определяет исключительно аудитория. Цель проекта - дать дорогу молодым музыкальным талантам, а также предоставить зрителям реальный шанс высказать свои музыкальные предпочтения. Конкурс EuroVoice 2010 проходит в два этапа: Интернет-этап и Суперфинал Во время интернет-этапа конкурсанты размещают свои песни и личную информацию на портале конкурса.