Егор Кончаловский признался Москве в любви

В кинотеатре "Пушкинский" прошла премьера альманаха "Москва, я люблю тебя!". Продюсеры Егор Кончаловский и Юрий Глоцер представили на суд зрителей фильм в духе Гиляровского на тему "Москва и москвичи", состоящий из 18-ти пятиминутных новелл, которые были сняты разными режиссерами. Гостей премьеры встречал картонный макет столицы по обе стороны лестницы, ведущей к кинозалу. "Это ты, мой город, Москва!" - несся над Пушкинской площадью голос Валерия Сюткина, вызывая слезы умиления и патриотический порыв в душе. Из отверстия в площадке перед кинотеатром вырастал муляж кремлевской башни с рубиновой звездой. Звезда горела, как настоящая, придавая торжественности моменту. - Здравствуйте, с премьерой вас! - девушки в майках с логотипом фильма приветствовали в холле гостей и танцевали под ностальгические песни о первопрестольной. Когда зазвучала "Я иду, шагаю по Москве", в дверях появился... нет, не Никита Сергеевич, а его сын Артем. В альманахе Артем Михалков выступил в роли и режиссера, и актера. Поддержать Артема (а заодно и члена семьи - Егора Кончаловского) пришли Надежда Михалкова с мужем Резо Гигинеишвили, брат Артема – Степан Михалков, с супругой Лизой и двумя сыновьями, и мама - президент фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова. Глава семьи отсутствовал, так же как и старшая дочь Анна. Впрочем, актеры-"хедлайнеры" фильма: Федор Бондарчук, Дмитрий Дюжев, Иван Охлобыстин, Евгения Добровольская, Максим Суханов, Альберт Филозов - тоже отсутствовали по причине занятости. А вот Любовь Толкалина приехала поддержать своего мужа - Егора Кончаловского - даже несмотря на плотный график. На премьере актриса появилась с "броским" аксессуаром - чемоданом на колесиках. Как выяснилось, Толкалина приехала в кинотеатр прямо с репетиции одного популярного телешоу, а ее "багаж" составили коньки для фигурного катания. Также поздравить Егора Кончаловского и многочисленную съемочную группу фильма с премьерой, которую все ждали два с половиной года, пришли режиссер Петр Тодоровский, актриса Ольга Кабо, актеры Константин Крюков и Алексей Панин, худрук московского театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз, бизнесмен Александр Гафин с супругой Ириной, бизнесмен Алимжан Тохтахунов, а также сами участники альманаха - режиссеры Алла Сурикова, Екатерина Двигубская, актеры Евгений Стычкин и Владимир Долинский. - Если бы все, кто делал этот фильм, а это 18 съемочных групп, сейчас вышли на сцену, зал бы опустел! - начал свою приветственную речь с шутки Егор Кончаловский. – Съемочные группы, встаньте! В партере не произошло никакого шевеления. - О, оказывается, "наш" балкон! – Кончаловский устремил взгляд на бельэтаж, откуда ему махали руками участники проекта. В партере мест для "премьеров" не нашлось. - Я счастлив, что смог закончить этот "долгоиграющий" проект - благодаря Юрию Глоцеру, - представил сопродюсера Егор Кончаловский. – Я рассказал ему идею, и через 10 минут мы приступили... Демонстрация фильма окончилась уже после полуночи. Испортившаяся погода не испортила настроения участникам проекта, и они отправились отмечать премьеру в клуб FBR-Hall в деловом центре Москва-Сити.