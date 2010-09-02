Оркестр из США исполнит музыку Джексона на фестивале «Спасская башня»

Оркестр и хор Вооруженных сил Соединенных штатов Америки (США) в Европе исполнит музыку из композиций Майкла Джексона на Красной площади в Москве в рамках Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", заявила в четверг руководитель оркестра Бет Стил. Фестиваль "Спасская башня" будет проходить на Красной площади с 4 по 9 сентября 2010 года. Традиционные участники фестиваля - подразделения почетной охраны глав государств, а также ведущие военно-оркестровые и творческие коллективы России и зарубежных стран. "Мы исполним музыку Майкла Джексона, чтобы она прозвучала на Красной площади. Мы готовы поделиться американской музыкой с вами", - сообщила Стил на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной открытию фестиваля. В свою очередь, руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов рассказал, что все участники фестиваля продемонстрируют свою музыку во всем ее многообразии. "Собравшиеся коллективы ярко продемонстрируют, что вся музыка многообразна. Каждый вносит свое. Но главное - одно: военно-музыкальным коллективам по плечу музыка любого жанра, любого направления", - подчеркнул Смирнов. Он добавил, что на фестивале также "выступят джигиты, которые докажут, что джигитовка - это уникальное российское изобретение".