Наоми Кэмпбелл рассказала, что сама стирает свое трусы

Супермодель Наоми Кэмпбелл рассказала, что считает себя «домашней» женщиной, лично ходит за продуктами на рынок и лично стирает себе белье. «Меня так воспитали. Для меня это всегда была рутинная, естественная домашняя работа. Если мама или бабушка говорили мне что-то сделать, я это делала» - сообщила Наоми. А что касается ее дурных повадок, за которые ее прозвали «черной пантерой» - Наоми уверяет, что те дни в прошлом. «Я не жалею о днях, когда жгла на всю катушку, я прекрасно провела время, но для меня эта вечеринка закончилась, - сказала Кэмпбелл. - Моя жизнь изменилась. И я хочу детей - когда Господь решит, что пришла пора. Я не заставляю себя ничего делать насильно. Все происходит само собой, естественным путем». «Вот так и обстоят дела. Я бывшая алкоголичка и наркоманка, и теперь я не пью и не употребляю наркотики. Я живу своей жизнью, в режиме «один день в сутки», - говорит модель. В данный момент Наоми находится на Венецианском кинофестивале.