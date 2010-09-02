Умерла фотограф, открывшая дорогу Кейт Мосс

В минувший уик-энд в Лондоне умерла прославленный британский фотограф Коринн Дэй (Corinne Day). Женщина, внесшая огромный вклад в мировую популярность супермодели Кейт Мосс (Kate Moss), более десяти лет боролась с раком головного мозга, однако так и не смогла победить страшную болезнь. Самая знаменитая работа фотографа британского Vogue и многих других глянцевых журналов – легендарная многостраничная фотосессия 16-летней Кейт Мосс в The Face, датированная 1990 годом. После ее появления в печати о Кейт впервые всерьез заговорили модные эксперты, а ее профессиональная карьера резко пошла вверх. Представители музея Victoria&Albert уже объявили о том, что к концу года будет организована ретроспективная выставка лучших работ Коринн Дэй в память о талантливом фотографе.