Назначен новый креативный директор Lacoste

Фелипе Оливейра Баптиста (Felipe Oliveira Baptista) пополнил во вторник ряды модного дома Lacoste, заняв пост креативного директора компании. Предыдущий дизайнер знаменитой спортивной марки одежды Кристоф Лемер (Christophe Lemaire), которому Lacoste обязан своим статусом самого модного лейбла на рынке спортивной одежды, покинул дом в мае, отправившись к конкуренту Hermes. Португалец Баптиста до запуска собственного лейбла одежды в 2003 году работал дизайнером итальянской марки MaxMara, а также помогал Жан-Полю Готье (Jean Paul Gaultier), которого называет своим «крестным отцом». Вот уже на протяжении пяти лет фирменные коллекции Баптиста демонстрируются в рамках Недели высокой моды в Париже.