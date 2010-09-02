Организаторы питерского концерта Оззи Осборна назвали претендентов на разогрев

Настоящая битва развернулась вокруг саппорта легендарного Оззи Осборна на его выступлении в Санкт-Петербурге. Как сообщалось ранее, социальная сеть «яталант» вместе с организаторами питерских концертов короля металла объявили конкурс на лучший разогрев. Огромное количество российских групп из разных регионов страны послали свои заявки и активизировали поклонников голосовать за свои лучшие треки. Не обходилось и без обвинений в недобросовестности лидеров голосования. Странная акция была вчера завершена, из двадцати участников, которые набрали большинство голосов, жюри выбрало четыре команды. Работы именно этой четверки отравляются менеджменту Оззи. К удивлению почти всех активных участников голосования, ни один из коллективов, занимающих лидирующие позиции, не вошел в так называемый шорт-лист. Это вызвало вполне обоснованное обвинение в адрес организаторов конкурса в предвзятости. Итак, на саппорт Оззи Осборна в Питере сейчас претендуют команды Stone Cold Boys, Genoa, Old School и Lowriderz. Ответ от менеджмента артиста должен поступить в самое ближайшее время.