Моника Беллуччи сыграет возлюбленную де Ниро

Моника Беллуччи и Роберт де Ниро сыграют главные роли в драме итальянского режиссёра Джованни Веронези «Учебник любви 3» ("Manual of Love 3"). Фильм является продолжением фильма «Учебник любви», вышедшего в 2005 году и картиной 2007 года «Учебник любви. Истории». Каждая часть состоит из коротких пересекающихся рассказов о любви. Фильмы стали кассовыми хитами в Европе. Беллуччи уже играла во второй картине режиссёра. В третьей она сыграет любовное увлечение персонажа Роберта де Ниро — разведённого американского профессора, живущего в Риме. Актёры сыграют на итальянском и английском языках. Для де Ниро — это первый фильм на итальянском, начиная с 1976 года, когда он сыграл главную роль в картине Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век». Съёмки начнутся уже в конце сентября. Продюсер — Аурелио де Лаурентис.