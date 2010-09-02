Джордж Майкл решил вылечиться от наркозависимости

Джордж Майкл отправился на лечение в реабилитационную клинику. Поп-певец сам принял решение обратиться к помощи врачей, после того как попал в аварию в состоянии наркотического опьянения. Напомним, в конце июля Майкл врезался на своем джипе в витрину магазина, находясь в нетрезвом состоянии. Суд признал его виновным в хранении марихуаны и вождении под влиянием наркотических веществ. Этот инцидент заставил Майкла обратиться за помощью к профессионалам. Врачи приписали исполнителю 14-дневный программу детоксикации, в который также входят сеансы психотерапии. «Я хочу искренне поблагодарить вас за слова поддержки и успокоить тех, кто переживает за меня. Я всецело понимаю серьезность моего положения, и приношу вам свои искренние извинения, - написал Майкл на своем сайте. – Я пытался самостоятельно справиться со своими проблемами и мне очень жаль, что моя гордость не позволила мне искать посторонней помощи, пока не произошла эта авария». Окончательное решение по делу Джорджа Майкла будет вынесено в сентябре. Судья, который курирует это дело, считает, что музыкант может быть приговорен к лишению свободы сроком на несколько месяцев.