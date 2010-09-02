Сати Казанова стала Заслуженной артисткой Кабардино-Балкарии

Звание присвоено за «заслуги в области искусства», говорится в указе президента республики Арсена Канокова. - Краем уха слышали, что чем-то хотят Сатаней наградить, но звание заслуженной артистки - это приятная неожиданность для нас, – сказал отец певицы Сетгали в интервью «Комсомольской правде». И обратился к супруге: Фатима, официальный указ уже опубликовали, дочка у нас теперь не просто артистка, а заслуженная. Родители Сатаней сегодня готовятся к приезду дочери. Завтра она должна выступить в нальчикском Зеленом театре на концерте, посвященном Дню государственности КБР.