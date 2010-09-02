Ди Каприо выбыл из фильма Джорджа Клуни о президентских выборах

Три года назад, когда Клуни заявил о своем желании снимать фильм по пьесе Бо Виллимона «Фаррагут-Норт», предполагалось, что роль Стивена Майерса— молодого и пронырливого пиарщика одного из участников президентской гонки— будет играть Леонардо Ди Каприо. Однако, по данным блога Vulture журнала New York, в феврале 2011 года Клуни, наконец, приступает к съемкам, но уже без звезды «Начала» и «Отступников». Источники ресурса сообщили, что Клуни планирует предложить эту роль Пайну. Тот прекрасно знаком со сценарием «Фаррагут-Норт»— в прошлом году актер участвовал в лос-анджелесской театральной постановке пьесы, где играл вместе с Крисом Нотом (исполнитель роли Мистера Бига в «Сексе в большом городе»). Помимо Криса Пайна, в основной актерский состав войдут Филипп Сеймур Хоффман, предложивший свою кандидатуру вместо слишком занятого Брэда Питта, а также Пол Джиаматти и Эван Рейчел Вуд. Бо Виллимон написал «Фаррагут-Норт» после того, как поработал в избирательном штабе одного из демократических кандидатов в президенты Говарда Дина (на выборы вместо него пошел тогда Джон Керри- и проиграл). Виллимон же написал первый черновик киносценария. Джордж Клуни, возможно, сыграет небольшую роль кандидата Говарда Дина, которая, кстати, отсутствовала в театральной постановке.