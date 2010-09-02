Эннио Морриконе и Бьорк наградили премией «Полар Мьюзик Прайз»

Вчера король Швеции Карл ХVI Густав вручил в Стокгольмской филармонии международную музыкальную премию "Полар Мьюзик Прайз" итальянскому композитору Эннио Морриконе и исландской певице Бьорк. Размер премии составляет 1 миллион шведских крон (более 100 тысяч евро). Выдающийся композитор, аранжировщик и дирижер Эннио Морриконе был пять раз номинирован на премию "Оскар" и получил эту награду в 2007 году за выдающийся вклад в кинематограф. Он написал музыку к таким фильмам, как "Неприкасаемые", "За пригоршню долларов", "Спрут" и многим другим. Певица, композитор, актриса, лауреат целого ряда премий Бьорк широко известна во всем мире. "Полар Мьюзик Прайз" была учреждена менеджером популярной шведской группы АВВА Стикканом Андерсоном, который основал для этих целей фонд в размере 42 миллиона крон (5,5 миллионов долларов), увеличившийся позже до 60 миллионов крон (7,8 миллиона долларов). С 1992 года премия ежегодно вручается исполнителям не только популярной, но и классической музыки - "лицам, группам или учреждениям, исключительная деятельность которых способствует развитию музыки в мире".