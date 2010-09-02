На конкурс «Мисс Украина-2010» приедет Орнелла Мути

На конкурс красоты Мисс Украина-2010, который состоится 4 сентября во Дворце Украина в Киеве, приедет известная итальянская киноактриса Орнелла Мути, сообщает газета Сегодня. По данным газеты, Мути заменит актрису Еву Лонгорию. Звезда сериала Отчаянные Домохазяйки не сможет прибыть в украинскую столицу, поскольку косметическая фирма, с которой у нее контракт, назначила ей съемки на день проведения Мисс Украина. Что касается Мути, то предполагается, что она приедет в Киев со своим возлюбленным Фабрисом Керерве. По данным издания, 55-летняя актриса остановится в гостинице Интерконтиненталь. Как рассказали организаторы, Мути весьма требовательна и желает для себя все из разряда люкс - встречу в аэропорту, номер, авто. В Киеве актриса пробудет почти сутки, для нее предусмотрена экскурсия по столице. За день до конкурса прилетит в Киев и 49-летний Жан-Клод Ван Дамм, который войдет в состав жюри Мисс Украина-2010. Как сообщает Сегодня, Ван Дамм, который часто приходил на украинские вечеринки в компании украинской подруги Елены, прийдет на шоу один. "У них с Аленой сейчас что-то не заладилось, так что они уже не вместе", - рассказали газете друзья Алены. Конкурс Мисс Украина-2010 состоится 4 сентября во Дворце Украина. После этого в одном из киевских клубов пройдет вечеринка (вход стоит 500 грн). По словам организаторов, на afterparty, гостей ждут фонтаны шампанского, 25 кг черной икры и "огромный торт со свечами". В меню вечера - мусс из лосося со сливками, моцарелла с вялеными помидорами, фламбированная семга со спаржей (продукт обливают алкоголем и поджигают на сковородке), тигровые креветки на суфле из кабачков, фуа-гра и другие деликатесы. Шоу во Дворце Украина и последующая вечеринка обойдутся организаторам в более чем $1 млн, сообщает газета. Напомним, что главой жюри Мисс Украина-2010, а также главной звездой afterparty должна была стать скандальная американская тусовщица Пэрис Хилтон, однако на днях она была задержана в Лас-Вегасе по подозрению в хранении наркотиков. Сейчас знаменитость находится под подпиской о невыезде, поэтому не может приехать в Киев.